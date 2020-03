- Na razie stosujemy zmiany w protokole meczowym, które wprowadziły władze ligi - mówi Piotr Makowski, prezes siatkarskiego klubu Pałac Bydgoszcz, który w piątek ma rozpocząć ćwierćfinałowe mecze ekstraklasy z ŁKS Łódź. Siatkarki i siatkarze nie witają się już więc przed rozpoczęciem meczu, nie podają sobie rąk, nie poklepują się, nie przybijają sobie także tradycyjnych "piątek" z kibicami po zakończeniu spotkań.

- Czekamy na decyzje władz miasta i województwa w sprawie dalszych ewentualnych ograniczeń. Znamy oczywiście rekomendację głównego inspektora sanitarnego o nierozgrywaniu meczów w halach jako imprez masowych - mówi Makowski. Bydgoski klub już w miniony weekend odwołał natomiast planowany od dawna siatkarski turniej dla młodzieży Oponeo Cup. - Uznaliśmy, że to z powodu udziału dzieci będzie najrozsądniejsze - tłumaczy prezes Pałacu.

Kluby nie tylko w Bydgoszczy, ale w całej Polsce czekają na decyzje, jak dalej będą wyglądać rozgrywki. Na razie lokalne rozstrzygnięcia są różne. W pełni jest sezon w ekstraklasie koszykarzy. W niedzielę pojedynek w Stargardzie Szczecińskim odbył się bez kibiców. Tego samego dnia ekipa Enei/Astorii Bydgoszcz grała w Dąbrowie Górniczej - z widzami na trybunach. Wcześniej np. w Warszawie koszykarze nie witali się i nie przybijali piątek z kibicami.

W Kaliszu w miniony weekend polscy tenisiści zagrali przy pustej widowni mecz Pucharu Davisa z Hongkongiem. W tym samym mieście w weekend kibice dopingowali piłkarzy ręcznych Energi w pojedynku przeciwko Zagłębiu Lubin.

- Ważne będą najbliższe dni, jak sytuacja z koronawirusem się rozwinie - mówi Makowski.

Żużel drży przed epidemią

Epidemia w Polsce się rozwija, z różnych miast docierają informacje o kolejnych zakażonych osobach. Przed rozszerzaniem się koronawirusa drżą żużlowe kluby. Zostaną najmocniej dotknięte ewentualnym rozgrywaniem meczów bez udziału publiczności, bo w tej dyscyplinie sportu dochód z biletów jest bardzo ważną częścią budżetu. Sezon rozpoczyna się na początku kwietnia.

Beniaminek I ligi, Abramczyk/Polonia Bydgoszcz, oblicza że w kasie klubowej na rok 2020 będzie mieć 3,5 do 3,7 mln zł. Milion złotych, a więc niemal jedna trzecia, to dochód z biletów. Podobne proporcje występują w wielu innych zespołach żużlowych. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że ewentualna jazda bez udziału publiczności mogłaby być problemem - mówi Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.

Na razie problemy są niewielkie. Zespół z Rybnika np. odwołał zaplanowaną na sobotę oficjalną prezentację zawodników PGG ROW-u.

GKSŻ zachowuje spokój. Nie ma na razie planów rozgrywania meczów bez publiczności czy przekładania spotkań. Spółka Ekstraliga Żużlowa, która prowadzi rozgrywki na najwyższym poziomie, spotyka się 16 marca.

- Widzimy, co się dzieje - mówi Szymański dla serwisu polskizuzel.pl - Sprawy związane z koronawirusem są jednak niezależne od nas. Nie wiemy, jak to się rozwinie i jakie będą decyzje ministerstwa i wojewodów. Jeśli okaże się, że stadiony będą zamykane dla kibiców, jeśli imprezy masowe będą odwoływane, to wtedy zdecydujemy, co robić. Nie zostawimy jednak niczego na ostatni moment, będziemy reagować z pewnym wyprzedzeniem - dodaje.

W grę wchodzi np. przełożenie startu żużlowych lig na późniejszy termin.